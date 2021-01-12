Центр поддержки экспорта Мурманской области подвел итоги работы за 2020 год. За 11 месяцев организация помогла 131 малому и среднему предприятию региона.За прошедший год в Заполярье 26 экспортеров смогли заключить контракты с иностранными компаниями. Общая сумма договоров превысила 7,5 миллиона долларов США. География экспорта также расширилась – товары поставлялись в 19 стран. В их числе Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Казахстан, Китай, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, США, Таиланд, Швеция и Франция.- Экспорт услуг просел из-за закрытых границ, но это все компенсировал резкий рост электронных форматов торговли. Мы вывели на международные маркетплейсы десять компаний региона. Из них семь успешно начали продажи, - рассказал руководитель регионального Центра поддержки экспорта Александр Буч.Чаще всего в 2020 году мурманские компании экспортировали рыбу, сувениры, напитки, одежду и аксессуары.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатитах сгорел мини-приют для животных «Дача». Сейчас волонтеры срочно собирают вещи для собак, которые находятся на временных передержках (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru