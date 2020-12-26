Беда случилась 25 декабря в мини-приюте для бездомных животных «Дача» в Апатитах. Здесь около 16.00 начался пожар, который тушили до утра 26 декабря.- Пожаром уничтожены помещения, и только благодаря чуду, слаженной работе пожарных и помощи неравнодушных людей все собаки остались живы, - сообщили волонтеры.Сейчас четвероногие друзья пристроены по временным передержкам, а северяне гадают, как восстановить приют. Нужны и стройматериалы, и деньги, и подстилки для животных. А также необходимы ошейники, поводки, намордники и другие вещи. Всех, кто поможет помочь, просят обратиться к волонтерам в группе мини-приюта в «ВКонтакте».В Апатитах местным приютам часто не везет. Например, один из них в прошлом году разгромили. А в другом с особой жестокостью убили пса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 34 тысячи человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru