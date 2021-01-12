Суровые зимние морозы вкупе с не слишком добросовестными коммунальщиками преподнесли автолюбителю из Североморска неприятный сюрприз - иномарка, припаркованная во дворе, застряла во льду. Теперь, чтобы вытащить бедную машину из природной ловушки, придется очень постараться.- А во дворе дома №26 по улице Душенова автомобиль примерз. Хотя, вы, наверное, и так знаете, что зимой такое иногда случается в тех дворах, - сообщили в паблике \\"Североморск life\\".Северяне в комментариях под постом искренне сочувствуют автовладельцу, а некоторые дают советы.- Только кипятком не стоит отмораживать, у меня так диски лопнули. А если дергать тросом резина может там остаться. Лом и лопата совковая помогут, - отметила мурманчанка Яся Станишевская.Другие считают, что всему виной грунтовые воды и не справляющийся с ними водосток. По словам жильцов дома, проблема с примерзшими автомобилями не нова и возникает из года в год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ соцсетях жалуются на чаты, где можно узнать местоположение сотрудников ДПС в Мурманске. \\"Комсомолка\\" узнала, как к этому относятся сотрудники ГИБДД (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru