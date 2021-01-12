9 января пришла тяжелая новость - перестало биться сердце актера театра Северного флота, артиста областной филармонии Андрея Боброва. Его жизнь забрал коронавирус, с которым он был госпитализирован в больницу.Стало известно, что прощание с Андреем Андреевичем состоится 14 января с 11.00 до 13.00 в драматическом театре Северного Флота (проспект Кольский, 186).- Приглашаем всех желающих, при этом извещаем, что траурная церемония будет проходить с учетом эпидемиологической обстановки противодействия короновирусной инфекции, а именно масочный режим, социальная дистанция, организация маршрутизации людей (в том числе недопустимость массового скопления возле гроба), разделение потоков на вход и выход. Просим отнестись к этому с пониманием. С учетом погодных условий прошу отписаться в комментариях всех желающих поехать к месту захоронения и не имеющих личного автомобиля, для организации транспортировки. Всех готовых помочь транспортом (не легковым, а многоместным: автобусы, микроавтобусы) прошу писать в личные сообщения, - сообщила дочь Андрея Боброва Светлана Исаева.Для сохранения памяти актера создана группа в \\"ВКонтакте\\",где можно поделиться фото и видео с ними или воспоминаниями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru