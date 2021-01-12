В рождественскую ночь стражи порядка Кандалакши нашли возле дома № 10, расположенного на улице Пронина, бесхозный музыкальный инструмент. А именно - зеленый баян. Сейчас полицейские ищут его хозяина.- Просим владельца инструмента обратиться в отдел полиции по адресу Кандалакша, улица Пронина, дом 8. При себе иметь подтверждающие документы, - передал информацию от отдела полиции паблик \\"Кандалакша онлайн\\".Пока что хозяин не объявился, а местные жители тем временем не прочь забрать нужную вещь себе. Ведь не каждый день на дороге музыкальные инструменты валяются, а добру пропадать нельзя.- Эх, баян...с удовольствием бы взяла в добрые руки. Одни животных подбирают, а я бы баян подобрала, вспомнила бы \\"Бандуру\\", \\"Дунайские волны\\", приятно бы удивила и порадовала своих соседей, - поделилась в комментариях северянка Екатерина Куприна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске ищут добрые руки для 17 хворающих кошек. Животные долго содержались в плохих условиях у одного человека (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru