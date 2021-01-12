В Мурманской области повысили размер ежемесячного пособия за рождение третьего ребенка и последующего ребенка. Соответствующее постановление губернатор Андрей Чибис подписал еще в декабре 2020 года, а теперь с 1 января 2021 года оно вступило в силу.- Размер ежемесячной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком трех лет составит 18 650 рублей, - сообщается в документе.Кроме этого в документе указана величина дохода в среднем на душу населения, благодаря которой семья может претендовать на пособие. Сумма составляет 43 988 рублей.В министерстве труда и социального развития Мурманской области отметили, что общий объем выплаченных средств нуждающимся семьям в 2020 году составил 700,37 миллиона рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске задержали буйного жителя Архангельска, который устроил дебош в кафе. 28-летнего северянина усмиряли сотрудники Росгвардии (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru