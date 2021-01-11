В Заполярье официально завершилась полярная ночь. Однако, хоть в регионе и стало раньше рассветать, прогулками северяне пока не смогут насладиться. Сильные морозы дают о себе знать, и на улицу лишний раз выходить не хочется.12 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и изморозь. Ветер южный умеренный, ночью на северо-западе области местами сильный. Температура воздуха -13-18 градусов, при прояснениях -23-28 в течение суток. На дорогах гололедица.- 12-13 января и ночью 14 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона с центром над Республикой Коми. По Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода с преобладающей температурой воздуха -15-20, при прояснениях -25-30 градусов. Днем 14 января на погоду нашего региона будет оказывать влияние циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, повышение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru