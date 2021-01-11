Днем 11 января у дома №171 на проспекте Кольский в Мурманске нашли женщину средних лет, сидящую в сугробе.Житель областного центра Владимир Алферов, который выложил в соцсети фотографии северянки, предположил, что она упала с высоты четвертого этажа. Но на деле все обстояло иначе.- На место выехали сотрудники ППС. Они обнаружили женщину, сидящую в снегу. Она живет в доме, рядом с которым ее нашли, на первом этаже. Как и при каких обстоятельствах она оказалась на улице, пока не известно. Северянка находилась в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила \\"КП\\" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.Напомним: в сугробе женщина сидела почти без одежды, на не была только футболках и куртка. Сейчас она находится в больнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru