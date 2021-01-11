Первый рабочий день в новом году в Мурманске начался с происшествия.Житель города Владимир Алферов написал в группе \\"Мурманск ДТП ЧП\\", что с высоты упала женщина. Ее нашли рядом с домом №171 на проспекте Кольский.- Живая, ни царапинки, получила обморожение ног. Скорую вызвал, ее увезли в больницу. Чем смог, тем помог, - сообщил мужчина.По его словам, женщина была почти раздета, на ней была футболка, также она куталась в куртку. Владимир стал снимать пострадавшую на видео и спрашивать, что с ней случилось. Но северянка не смогла внятно ответить и спросила только, зачем ее снимают. Этим же вопросом задались и пользователи паблика, которые справедливо заметили, что точной информации, как именно женщина оказалась на улице нет, поэтому не стоило выкладывать ее фотографии и видео, на которых отчетливо видно лицо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 19 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru