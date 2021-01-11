Утром 4 января два жителя Мурманска - 70 и 33 лет - ушли на рыбалку к озеру Чирмозеро рядом с поселком Кильдинстрой. Вечером в тот же день они перестали выходить на связь с родными.Причина выяснилась только через два дня: 6 января тела мужчин нашли в палатке рядом с водоемом.- В палатке, в которой находились мужчины, обнаружен газовый баллон. По предварительным данным причиной смерти мужчин явилось отравление окисью углерода. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, на телах не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Сейчас проводится доследственная проверка. Напомним: стала известна причина смерти жителя Мурманска в автобусе. 67-летний мужчина умер во время поездки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru