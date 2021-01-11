10 января в Оленегорском районе произошла серьезная авария, в которой пострадал человек.- Около 16.00 в районе 1282 километра федеральной автодороги Р-21 \\"Кола\\" водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, его машину занесло. Из-за этого он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Jeep. В дорожно-транспортном происшествии водитель последней иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - уточнила \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.В госавтоинспекции напоминают, что за рулем нужно быть предельно внимательным и осторожным, чтобы избежать плачевных и непоправимых последствий.Напомним: в Мурманске ехавшая на красный свет пожарная машина столкнулась с легковушкой. Спецмашина ехала с сиреной и проблесковыми маячками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП в Мурманске: на Ленинградском шоссе перевернулся грузовик с песком. У машины лопнуло колесо [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru