Вечером 4 января в Мурманске на Ленинградском шоссе произошло серьезное ДТП с участием одной машины. Повезло, что авария не обернулась трагедией.- Грузовик \\"МАN\\" вез песок по Восточно-объездной дороге. Внезапно у него лопнуло колесо, машина завалилась на бок. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, - сообщила \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.На место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью спецтехники вернули машину в прежнее положение.Госавтоинспекторы просят водителей и пешеходов быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах, чтобы избежать плачевных последствий. К тому же, сейчас кругом гололедица.Напомним: 30 декабря под Кандалакшей случилось серьезное ДТП: Audi столкнулась с фурой, пострадали четыре человека. Иномарку занесло и она вылетела на встречную полосу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«За средний палец и погибшего сына»: устроившей пьяное ДТП жительнице Апатитов дали семь лет колонии. Светлана Скачинская из Апатитов села за руль после того, как выпила пиво и коньяк (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru