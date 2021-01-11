В правительстве Мурманской области в январе произошли серьезные преобразования. Так. объединяются министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства и министерство экономического развития, которые теперь станут министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.Также у первого ведомства забирают рыбопромышленный комплекс и передают его министерству природных ресурсов и экологии Заполярья.- Курировать его будет вице-губернатор Дмитрий Филиппов, - уточнил губернатор Андрей Чибис.Напомним: в отношении министра природы Анны Багровой проводится служебная проверка, инициированная из-за непростой ситуации с дачными поселками, построенными на земле, которая была незаконно сдана в аренду.Также министерство спорта Мурманской области больше не будет заниматься молодежной политикой, под нее создан отдельный комитет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство Мурманской области и Министерство спорта подписали соглашение. В Заполярье будут развивать натурбан, горнолыжные лыжи и другие виды массового спорта (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru