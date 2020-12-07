Правительство Мурманской области и Министерство спорта подписали соглашение

Министерство спорта РФ будет поддерживать регион. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 декабря в Кировске работал министр спорта РФ Олег Матыцин. В рамках поездки было подписано соглашение между Министерством спорта и правительством Мурманской области.

- Хочется поблагодарить за то, что при поддержке Министерства спорта мы можем развивать спорт и решать наши проблемы. Они, в первую очередь, касаются нехватки инфраструктуры, особенно в небольших городах, отметил после подписания соглашения губернатор Андрей Чибис. - Благодаря вам - решениям Министерства и нацпроектам - мы в следующем году будем строить ФОКи в Кандалакше и Заозерске, причем в Заозерске - с бассейном, это была просьба местных военнослужащих и их семей. Проектирование завершено, как только позволит погода - приступим к строительству. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это натурбан. Специфический для нас вид спорта, но та же Кандалакша подарила нам много чемпионов по нему. Хотели попросить вашей поддержки, чтобы этот вид спорта развивался.

Олег Матыцин отметил, что поддержка обязательно будет.

- Очень важно быть здесь и видеть, как развивается регион. Вы, Андрей Владимирович, правильно заметили, что люди нуждаются в инфраструктуре, потому что занятия спортом - естественная потребность людей. При всем уважении к профессиональному спорту, мы поставили задачу развивать спорт массовый, чтобы было активное долголетие. Успешное взаимодействие правительства Мурманской области с бизнес-структурами для развития массового спорта - успешный пример для других регионов, - сообщил Олег Матыцин.

Министр подчеркнул, что за подписанием соглашения последует детальная программа федеральной поддержки.

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