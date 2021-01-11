На первом оперативном совещании в новом году губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о создании нового ведомства - министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Оно образуется за счет слияния двух других министерств - инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, а также министерства экономического развития.Возглавит его нынешний министр экономического развития региона Татьяна Русскова.- Ключевая задача – не просто закрепить лидерство Мурманской области в мировой арктической повестке, которое было отмечено на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством Юрия Трутнева, а добиться четкой и скоординированной работы по увеличения количества инвесторов, создать новые высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места, - сообщил Андрей Чибис.Новое министерство будет работать в тесной связке с управляющей компанией территории опережающего развития \\"Столица Арктики\\", а также с Корпорацией развития Мурманской области. Курировать его будет вице-губернатор Ольга Кузнецова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство Мурманской области и Министерство спорта подписали соглашение. В Заполярье будут развивать натурбан, горнолыжные лыжи и другие виды массового спорта (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru