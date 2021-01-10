28 декабря в поселке городского типа Хелюля, что находится в Карелии, пропал 6-летний мальчик. Филипп Мельник вышел из дома и исчез. Сейчас к масштабным поисковым мероприятиям привлечены водолазы из Москвы, Санкт-Петербурга, Приозерска, Иваново, Пскова и Владимира. Как считает следствие, мальчик мог упасть в водоем, когда кормил уток.Жителей Мурманской области тоже просят помочь с поисками ребенка. Северян, проезжавших Сортавальский район в день пропажи мальчика и имеющих информацию о его местонахождении, просят сообщить об этом волонтерам поисково-спасательного отряда \\"ЛизаАлерт\\" по телефону: 8 800 700 54 52 или обратится по номеру 112.Приметы мальчика: худощавого телосложения, рост 116 сантиметров, глаза карие, волосы темные. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.На данный момент следователи Карелии возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения Филиппа Мельника по части 2 статьи 105 УК РФ \\"Убийство\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа месте крушения судна \\"Онега\\" в Баренцевом море завершили поисковую операцию. 17 пропавших моряков с \\"Онеги\\" искали с 28 декабря (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru