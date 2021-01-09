В Заполярье держатся крепкие морозы, а температура с каждым днем становится все ниже. Но северян холодами не испугать.10 января в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, туман и изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -15 - 20, а в центральных районах от -25 до -30 градусов. Днем -10 - 15, местами до -25. На дорогах гололедица.- 10 января погоду на Кольском полуострове будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег и изморозь. 11 января ночью сохранится холодная погода, днем, с приближением восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, температура воздуха постепенно будет повышаться, - сообщили в мурманском гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Северный флот доставили 3,8 тысячи доз вакцины от коронавируса. Препарат привезли бортом военно-транспортной авиации (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru