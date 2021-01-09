Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги по строительству в регионе за 2020 год и сообщил о планах на 2021-й.- Нехватка качественного современного жилья - одна из главных причин оттока населения. И хотя Мурманская область в 2020 году перевыполнила план по вводу жилья на 145%, темпы строительства нужно наращивать. В прошлом году мы запустили реновацию Больничного городка и получили на эти цели финансирование из федерального центра. Проект даст мурманчанам новое жилье практически в центре города, активная фаза строительства начнется уже в этом году, - сообщил губернатор.В 2020 году на Кольском полуострове построили ФОК в Апатитах, 2,5-километровую лыжероллерную трассу и хоккейную коробку в Долине Уюта, ФАП в Краснощелье, амбулаторию в Сафоново, пожарное депо в Умбе, поставлена точка с реконструкцией водозаборных сооружений в Туломе. Возведены два дома в Зеленоборском и один в областном центре.В 2020 году будут достраивать детские сады в Мурманске, Алакуртти, Мурмашах, Североморске, школу в Североморске. Также приступят к строительству двух школ в Мурманске, а в ближайшее время откроется крытый каток с искусственным льдом «Метеор».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Умбе запустили новую станцию водоочистки. Проект строительства обошелся в 50,7 миллиона рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru