В эти праздничные дни в Мурманске появилась новая достопримечательность. Напомним: на 150-метровой трубе Мурманской ТЭЦ на улице Шмидта установили самый большой за полярным кругом термометр.- Высота термометра 65 метров, благодаря чему его видно в радиусе 3 км. Температура отображается на RGB-светодиодной панели российского производства, состоящей из 43 светильников. Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы при помощи 102 монохромных светильников белого цвета. Все осветительное оборудование имеет стойкость к атмосферным явлениям и УФ-излучению от солнца, - сообщили в пресс-службе компании.В первое время термометр показывал ошибочку температуру, но после настройки стал отображать ту, что передавал датчик у дымовой трубы. Потом же он будет считывать данные Гидрометцентра. Термометр будет видно и в полярный день, и в полярную ночь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске ищут добрые руки для 17 хворающих кошек. Животные долго содержались в плохих условиях у одного человека (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru