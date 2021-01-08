Волонтеры мурманского фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» просят помощи у всех неравнодушных северян. Они срочно ищут дом для 17 изможденных кошек, которые жили в квартире с не совсем дееспособным человеком. Чтобы хвостатые не погибли, им очень нужно попасть в добрые руки.- Животные все красивые, но категорически нездоровые. Собственно, это обычное дело, когда на кошек всем все равно. Нужно их спасать! Очень нужны кураторы и передержки. Идеальный вариант, если без других кошачьих или с возможностью изоляции. Пожалуйста, присмотритесь, невозможно же, когда такие грациозные животные выглядят как нечто из дачной кладовки, - сообщили волонтеры в группе фонда в соцсетях.Если кто-то хочет спасти хоть одного усатого питомца, можно обратиться по телефону: 8 960 024 09 33 (Марина).Напомним: житель Мурманска выкинул в окно собаку, а потом пообещал сделать то же самое с ее хозяйкой. Мужчину разозлило, что животное нагадило в квартире.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области сняли на видео наглую лисичку, которая пыталась украсть у рыбаков налима. Рыжая плутовка не боялась людей и была уверена, что с ней должны поделиться уловом [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru