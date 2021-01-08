В Мурманске на автозаправке на улице Коминтерна произошла неприятная ситуация. Одна из посетительниц стала вести себя неадекватно, хамила персоналу и мешала другим людям. Сотрудники попросили женщину покинуть помещение, но та отказалась. На место пришлось вызвать экипаж вневедомственной охраны.- Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы обнаружили женщину, которая громко выражалась нецензурной бранью и мешала нормальной работе станции. Стражи правопорядка потребовали от правонарушительницы прекратить свои действия, но она продолжала сопротивляться и вести себя агрессивно, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Мурманской области.После попыток утихомирить дебоширку сотрудники Росгвардии ее задержали. Нарушительницей спокойствия оказалась 47-летняя жительница Кандалакши. Женщина так и не смогла объяснить причину своих действий.Сейчас в отношении северянки составлен административный протокол за мелкое хулиганство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске задержали пьяного водителя Ford, который застрял в сугробе. Мужчина был лишен водительских прав, но его это не остановило (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru