В Мурманске задержали водителя автомобиля Ford, который сел за руль в нетрезвом виде. Обратили на него внимание жители одного из домов в Ленинском округе. Мужчина заехал во двор и опасно маневрировал рядом с припаркованными машинами.Приехав на место, сотрудники Росгвардии обнаружили, что мужчина вместе с пассажиром пытаются вытолкнуть застрявшую машину из сугроба.- Поинтересовавшись, нужна ли помощь водителю, сотрудники вневедомственной охраны почувствовали от него резкий запах алкоголя, речь мужчины была невнятна. Учитывая, что последний мог находится в состоянии опьянения, на место был вызваны сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Мурманской области.После проверки задержанного северянина оказалось, что он уже лишен водительских прав. Сейчас в отношении него составлен административный протокол, а дело направлено в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске мужчина вышел на дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину. По словам очевидцев, пешеход был сильно пьян [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru