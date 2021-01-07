Эти новогодние каникулы проходят активно, пусть и без привычной программы. В Мурманской области можно кататься на коньках, лыжах и сноубордах, а вот концерты пока запрещены.Но совсем без культурной программы северяне не остались. Кто успел - купил билеты в океанариум и филармонию. А кто нет, не должен расстраиваться. В сети можно посмотреть рождественский концерт \\"Хор Турецкого\\", записанный для жителей Мурманской области.- Берем быка за рога. Это ваш персональный новогодний огонек с \\"Хором Турецкого\\", праздник в каждый дом! Тебе, Мурманская область, тебе, Заполярье. Тебе, Арктика! Мы с надеждой смотрим на ваш регион с некоторых пор, - обратился к северянам основатель коллектива Михаил Турецкий.Концерт длится почти полтора часа, а посмотреть его можно в группе \\"ВКонтакте\\" правительства региона.- В перерывах между номерами артисты рассказали, что Кольский Север для них – особенное место. Я и сам видел на предыдущем концерте в Мурманске, как тепло северяне относятся к этому коллективу. Поэтому, надеюсь, виртуальное шоу многим украсит праздничный вечер. Конечно, хотелось бы услышать эти голоса вживую. Но у \\"Хора Турецкого и Сопрано\\" такая мощная энергетика, что пробирает даже через экран монитора! - прокомментировал подарок губернатор Андрей Чибис.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя ярмарка в Мурманске продлевает работу. Об этом попросили и посетители, и предприниматели (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru