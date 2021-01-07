В декабре в Мурманской области прошли губернаторские новогодние елки. Хоть представления были онлайн, подарки дети получили реальные. В составе большого набора презентов есть кемпинговый фонарь с диско-шаром и интерактивный глобус.На эти две вещи в последние дни стали поступать жалобы. Жительница Мурманска Ольга Дирингер написал на своей личной странице в \\"ВКонтакте\\", что их фонарь просто взорвался ночью.- Ночью что-то бабахнуло, и хорошо, что в гостиной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, а там все в пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом, и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки, словно семечки, - сообщила северянка.И такая жалоба была не единственной. По их следам в правительстве Мурманской области начали проверку.- Из 3900 подарков - два таких случая. В одном случае фонарь забрали и передали поставщику, на 11 января назначена экспертиза. Поставщик был определен по торгам, согласно 44 ФЗ. Продукция имеет все необходимые документы, есть акты, подтверждающие проведение испытаний. ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» отрабатывает все обращения граждан в социальных сетях. Информация о том, что фонари разлетелись в руках, не соответствует действительности. Что касается семи комментариев о том, что не горели лампочки в глобусах, которые также были в подарках, есть ответы о том, что после замены лампочек интерактивные глобусы снова работают, - сообщили \\"КП\\" в министерстве информационной политики Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Зеленоборского не дожил день до Нового года из-за выпившего знакомого. 30-летний мужчина 30 раз ударил приятеля ножом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru