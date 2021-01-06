В Мурманске задержали местного жителя, который попытался украсть продукты из магазина. Вором оказался молодой человек 19 лет, который зашел в гипермаркет в Первомайском округе.Северянин дождался, пока торговый зал опустеет, и начал складывать продукты в свой рюкзак. После этого он попытался пройти мимо кассы, не заплатив за товар, но работники магазина заметили его и вызвали росгвардейцев.- Экипаж вневедомственной охраны задержал мурманчанина и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма украденного превысила семь тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Мурманской области.На молодого человека завели уголовное дело.Напомним: ранее судимый мурманчанин пытался украсть из магазина продукты на 5 тысяч рублей. На северянина вновь завели уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Мурманска, находящийся в розыске, попался во время попытки украсть из магазина алкоголь. Мужчина спрятал бутылки в куртке (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru