В мурманском гипермаркете чуть не произошла крупная кража. Местный 48-летний житель решил сделать запас продуктов, но оплачивать их не захотел. Выбранные товары из продуктовой корзины он сунул в свой рюкзак и направился к выходу. Общая стоимость продуктов составила более 5,5 тысяч рублей.Работники гипермаркета заметили вора и вызвали наряд Росгвардии.- Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Как оказалось, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за кражи, в том числе и уголовной, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Мурманской области.В настоящее время полиция завела очередное уголовное дело на северянина.Напомним: мурманчанин, находящийся в розыске, попытался вынести из магазина спиртное. Мужчина спрятал бутылки в карманах куртки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Снежногорске сержант войсковой части украл чужой велосипед, припаркованный у кафе. Двухколесный транспорт стоил около 16 тысяч рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru