В Снежногорске завершили расследование уголовного дела, касающееся кражи велосипеда. 11 июля этого года сержант местной войсковой части украл чужой двухколесный транспорт, который стоял около крыльца одного из городских кафе. Как оказалось, стоил он около 16 тысяч рублей.В ходе розыска сотрудники полиции нашли украденный велосипед и вернули законному владельцу.- Доказательства, собранные военным следственным отделом следственного комитета РФ по Гаджиевскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Сержант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 159 УК РФ «Кража», - сообщает полярнинский гарнизонный военный суд.Учитывая явку с повинной и добровольное возмещения потерпевшему морального вреда, любителю чужих велосипедов назначили штраф размером 20 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Североморске старшего лейтенанта осудили за предложение взятки полицейскому. Мужчина пытался избежать наказания за вождение в пьяном виде (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru