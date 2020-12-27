В Североморске старший лейтенант нарушил закон. Ночью 31 октября он выпил и сел за руль автомобиля, но вскоре был остановлен сотрудником ГИБДД. Уже находясь в патрульной машине, мужчина решил предложить инспектору взятку размером 20 тысяч рублей, но тот отказался.Суд признал старшего лейтенанта запаса виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ \\"Покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие\\".- Североморским гарнизонным военным судом военнослужащему с учетом его раскаяния в содеянном назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.Напомним: сотрудника Мурманской областной библиотеки ждет суд за взятку в 400 тысяч рублей. Инженер собирался закрыть глаза на сорванные сроки ремонта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБывшему начальнику Росстандарта Мурманской области за взятку в 200 тысяч рублей назначили штраф в 8 раз больше. Экс-руководитель ведомства также 5 лет не сможет занимать должности на госслужбе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru