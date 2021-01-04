Согласно данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, число умерших от коронавируса в регионе на 4 января 2021 года составило 666 человек. 3 пациента скончались за минувшие сутки.Количество зараженных COVID-19, выявляемых в Заполярье за сутки, пошло на спад. Если раньше их было свыше 280 за 24 часа, то теперь около 250. За последний день зафиксировано 245 новых случаев. Наибольший прирост наблюдается в Мурманске (+150, всего 18240), Североморске (+30, всего 3692) и Кандалакшском районе (+30, всего 2399).Общее число заболевших с марта 2020 года, когда в Мурманске выявили нулевого пациента, составило 37114 человек. При этом 33629 пациентов уже выздоровели и получили отрицательные тесты на ковид, поэтому могут вернуться к привычной жизни.Напомним: учителей из Мурманской области не могут отстранить от работы без прививки от коронавируса. Как сообщают в минобразовании, вакцинация добровольная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске Дед Мороз встретил Новый год в больнице и поблагодарил всех медработников, которые спасают его от коронавируса. Актер театра Северного флота Андрей Бобров от всего сердца поздравил героев в белых халатах [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru