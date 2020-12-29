Помимо медиков и военнослужащих, которых в Мурманской области уже давно прививают от коронавируса, вакцину смогут получить в приоритетном порядке и учителя. Региональный министр образования Ольга Дзюба подчеркивает, что прививка делается добровольно.- В соцсетях распространили недостоверную информацию о том, что прививки обязательны. Нет задачи какой-либо поголовной \\"обязаловки\\". В документе нет требований к учителям обязательно сделать прививку от ковида. Кроме того, есть целый список противопоказаний, из-за которых желающие, наоборот, не смогут ее получить. Я предполагаю, что кто-то из руководителей решил перестраховаться и выполнить наше поручение по формированию списков желающих с помощью давления на подчиненных. Это недопустимо, - отметила министр.На просторах интернета действительно появилась информация о том, что в школе № 1 Кандалакши прививка от ковида будет принудительной, а отказавшихся педагогов лишат зарплаты. Директор учреждения опровергла \\"КП\\" эти заявления.- В измененном календаре профилактических прививок ничего про добровольность вакцинации не говорится. На сегодняшний день мы только собираем списки тех, кто не против сделать прививку - таких пока шесть человек. Мы сами не знаем, что будет в январе. Никаких разъяснений от Роспотребнадзора еще не было. Сами ничего не понимаем, будем разбираться, - рассказала \\"КП\\" Светлана Смородина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области врачам, которые переболели коронавирусом на работе, компенсируют отдых в санаториях. Врачам вернут до 100% трат на отпуск на территории России (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru