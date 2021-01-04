Иностранного пернатого гостя на днях обнаружили в шведской столице. Оказалось, что в Стокгольм залетела чайка, которая полгода назад появилась на свет в Мурманской области.- Молодая серебристая чайка, родившаяся в июне 2020 года на островах Кандалакшского заповедника и там же окольцованная, встретила Новый год в Швеции. Птичка с кольцом № ES 21155 была отмечена в Стокгольме трижды: 6 ноября и 3 декабря 2020 года и 2 января 2021 года, - сообщили в группе \\"Друзья Кандалакшского заповедника\\".Путешественница уже вовсю гуляет со своими новыми знакомыми-чайками из Скандинавии и ищет, чего бы поесть. А вот знает ли она, что в пандемию коронавируса лучше дома сидеть - это навряд ли.Напомним: краснокнижный аист, которого три месяца спасали под Мурманском, уехал на реабилитацию. Птица сбилась с пути на зимовку и стала жить на мусорном полигоне.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области сняли на видео наглую лисичку, которая пыталась украсть у рыбаков налима. Рыжая плутовка не боялась людей и была уверена, что с ней должны поделиться уловом [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru