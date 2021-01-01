Для кого-то первый день 2021 года начался с больницы. И не из-за типичных проблем вроде обожженных пальцев от фейерверка, а потому, что решил перейти дорогу на не тот сигнал светофора.- 1 января в 15.45 в районе дома 46 на проспекте Кольский в Мурманске водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Кольскому со стороны улицы Морской в сторону улицы Капитана Орликовой, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении города Мурманска. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.Как сообщают очевидцы в группе \\"Мурманск ДТП ЧП\\", мужчина был сильно пьян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Кандалакшей: Audi столкнулась с фурой, пострадали четыре человека. Иномарку занесло и она вылетела на встречную полосу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru