29 декабря в Мурманской области произошло серьезное ДТП, в котором не обошлось без пострадавших.- В 12.40 водитель Audi, двигаясь по федеральной автодороге Р-21 \\"Кола\\" со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, на 1096 километре не справился с управлением. Автомобиль занесло - машина попала в правый отбойник, а затем на скорости отлетела на встречную полосу движения, где ударилась в боковую часть фуры. В ДТП пострадали водители Audi и фуры, а также два пассажира Audi. Их доставили в медицинское учреждение Кандалакши, - сообщила \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.По данному факту в госавтоинспекции проводится проверка.Стоит отметить, что сейчас дороги больше напоминают каток, ведь из-за влажной погоды повсюду разгулялась гололедица. Автолюбителям нужно быть предельно внимательными, садясь за руль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«За средний палец и погибшего сына»: устроившей пьяное ДТП жительнице Апатитов дали семь лет колонии. Светлана Скачинская из Апатитов села за руль после того, как выпила пиво и коньяк (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru