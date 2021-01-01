2020 год запомнится нам тем, что в нашей жизни появились такие слова, как \\"пандемия\\", \\"коронавирус\\", \\"локдаун\\", \\"самоизоляция\\" и другие. Конечно, хотелось бы, чтобы в новом 2021-м мы про них забыли. Но пока война с COVID-19 еще идет.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 1 января 2021 года, число летальных случаев от коронавируса выросло до 655. За последние сутки опасная болезнь унесла жизни четырех пациентов.Общее число заболевших с марта 2020 года в регионе составляет 36363 человек, 257 случаев зафиксировали за последние 24 часа. При этом 33259 человек уже выздоровели. 2449 пациентов все еще находятся на лечении, и мы искренне желаем им победить коронавирус, и скорее увидеться с теми, кто дорог и любим, и оказаться дома, а не в больничной палате.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом: кинотеатр в Кандалакше возобновил работу. Ранее заведение было закрыто из-за непростой эпидемиологической обстановки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru