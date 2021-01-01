1 января Первый канал порадует северян показом Высшей Лиги КВН. В 20.00 можно будет посмотреть запись последней игры 2020 года.Напомним: на сцене встретились команды «Михаил Дудиков» (Ставрополь), сборная Снежногорска «Мурманск - столица Арктики», «Русская дорога» (Армавир), \\"Сборная «Татнефти» (Альметьевск), «Полуостров» (Симферополь).Северяне уже второй раз играли в Высшей Лиги, и дебют был не такой успешный, как вторая попытка. Ведь в этот раз снежногорцы взяли «бронзу».Участников нового сезона «Вышки» определяют на фестивале «КиВиН», который становится для опытных команд и новичков возможность попасть если не в главную лигу, то в Премьер или другие. Будут ли участвовать команды из Мурманской области, пока не известно. Также пока не обговаривалось, в каком формате из-за пандемии пройдет фестиваль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние ролики, снятые в Мурманской области, вышли в эфир Первого канала. Ролик рассказывает о приключениях белок и жирафов на Кольском полуострове (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru