28 декабря рано утром в 40 километрах от архипелага \\"Новая Земля\\" затонуло судно \\"Онега\\". Из 19 членов экипажа спаслись только двое.Правительство Мурманской области области сразу приняло решение поддержать тех, кто потерял в тот страшный день кормильцев.- 12 из 15 семей погибших на борту траулера «Онега» рыбаков-мурманчан уже получили материальную поддержку из резервного фонда Мурманской области по 1 миллиону рублей. Еще трем семьям средства будут перечислены, как только они подадут заявления. Кроме того, по заявлению получит 500 тысяч рублей выживший в катастрофе второй помощник капитана Владислав Буторин, - сообщили в правительстве Мурманской области.Напомним, что на борту ярусолова была не только жители нашего региона, но и Курской, Архангельской и Ростовской областей. Там семьи моряков, а также еще один выживший - Руслан Катюхин - получат соответствующие выплаты.Помимо региональной матпомощи, близкие погибших и пострадавших также получат выплаты от Фонда социального страхования и компании-судовладельца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа месте крушения судна \\"Онега\\" в Баренцевом море завершили поисковую операцию. 17 пропавших моряков с \\"Онеги\\" искали с 28 декабря (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru