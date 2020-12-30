В Мурманске с 31 декабря на Семеновском озере появятся две зоны свободного Wi-Fi. Первое место находится около лодочной станции и сцены, где проходят городские праздничные мероприятия, а второе - рядом с набережной и остановочным комплексом. Именно там обычно наблюдается наибольшее скопление людей.На месте уже установили необходимое оборудование и две точки доступа в интернет, скорость которого будет 100 Мбит/с. Теперь во время прогулок северяне смогут загружать аудио, видео и другой контент со своего телефона, а также пользоваться видеосвязью и быть в курсе последних новостей.- Чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей «Wi-Fi_Free_Murmansk» и пройти авторизацию наиболее удобным способом – по звонку, СМС или через Госуслуги, - сообщили в министерстве цифрового развития Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru