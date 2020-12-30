15-летний ученик мурманского гимназии №9 Дмитрий Кириллов - единственный в регионе картингист. Мальчик давно увлекается гонками и тренируется каждый день, а на соревнования ездит в Москву. Так, в прошлом году юный северянин занял пятое место на Кубке России в Ростове-на-Дону, а на чемпионате России по гонкам он вошел в топ-15 сильнейших.Сейчас в Instagram-аккаунте Kartingnews проходит проходит голосование на звание пилота года среди лучших картингистов России. Мальчик уже попал в полуфинал. Помочь Диме достичь главной вершины может каждый, оставив свой голос по ссылке.- Выбираются 16 лучших пилотов среди разных возрастных категорий, а затем и пилот года, который получает приз зрительских симпатий, - рассказала \\"КП\\" мама Дмитрия Екатерина Кириллова.На данный момент мальчик обходит своего оппонента на несколько процентов - 52% против 48%. Голосование завершается в 18.00 30 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКонькобежец из Мурманской области стал участником конкурса «Спортсмен года в России - 2020». Телеканал «Матч! Страна» проводит онлайн-голосование (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru