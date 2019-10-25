Дима Кириллов – единственный юный пилот гонок в Мурманской области

Какими видами спорта увлекаются мальчишки в Мурманской области? Хоккей и лыжи, футбол и карате, плавание и баскетбол. В этом перечне далеко не на первой позиции будет автоспорт. Быть гонщиком круто и интересно, но, увы, в Заполярье условий для вождения картов нет. 14-летний ученик 8 «Б» мурманской гимназии №9 Дмитрий Кириллов – единственный юный пилот на всю область.

Крепче держать руль

Автоспортом мурманчанин увлекся в 8 лет.

- Сначала занимался карате, но не очень понравилось. А потом попробовал картинг и понял, что это мое, - рассказывает Дима. – Однажды мы пришли на прокат. Иногда я кого-то обгонял, и мне очень понравилось! Захотелось профессионально этим заниматься. Почувствовал жажду скорости и победы.

Дима представляет московскую команду "Серебряный дождь"

Вот только оказалось, что в Мурманской области нет мест, где можно было бы тренироваться, сидя за рулем.

- В Кандалакше есть открытый картодром. Но там не проходят соревнования и нет школы. Мы пытались связаться с хозяевами, но не получилось. И нам очень жаль, что развитием этого вида спорта у нас не занимаются. В Санкт-Петербурге, например, недавно построили новейшую трассу для разных видов спорта, - говорит мама Димы Екатерина Кириллова.

По этой причине Дима тренируется в разных городах. Так, в Мурманске у него пять дней в неделю проходит физическая подготовка. Два дня в программе обязательно стоят кардиотренировки, например, бег. Еще два – силовые занятия, от приседаний до штанги. Недавно спортсмен стал заниматься боксом, который отлично тренирует внимание и реакцию. Без таких нагрузок за руль карта садиться нельзя. Ведь это только кажется, что пилоты просто рулят, находясь в уютных креслах. Но вождение обычной машины и гоночной - не одно и то же.

Дима представляет московскую команду "Серебряный дождь"

- Самое сложное в этом виде спорта – физическая подготовка. Нужна большая выносливость! Тяжело ехать одинаково из круга в круг, под конец устаешь. Руль тяжелее становится, - рассказывает Дима.

А вот тренироваться на карте приходится в других городах. Обычно за две недели до соревнований спортсмены приезжают в город, где они проходят, чтобы изучить дистанцию. Это обычная практика даже для спортсменов из тех городов, где есть места для тренировок. На некоторых трассах одинаковые повороты. Поэтому если научился их проходить на одной, то и на следующей поедешь правильно.

Адреналин и жажда скорости

Почти каждые две недели Дима, который представляет команду «Серебряный дождь» из Москвы под руководством тренера Николая Рудольфовича Гукасяна, уезжает на различные соревнования. Такой график выдерживать непросто, спасибо учителям – понимают и поддерживают ученика, находящегося на индивидуальном обучении.

Дима мечтает о "Формуле 1"

Уже в конце октября школьник улетает на гонки в Сочи. Туда же вернется в ноябре. Из достижений юного северянина – пятое место на Кубке России в Ростове-на-Дону, на чемпионате России он вошел в топ-15 сильнейших. Летом Дима стал участником всероссийских соревнований на приз Данилы Мотренко, которые проводит благотворительный фонд «Аспиро», в классе OK-Junior. Проходили они в июне в Ростове-на-Дону. Итог поездки – второе место!

- Я изучил список участников – я почти всех знаю – и подумал, что у меня есть шанс заехать в топ-3, - рассказывает Дима. – Надо всегда стремиться к первому месту. Когда мне сказали, что я занял второе место, почувствовал облегчение, счастье и радость. Хоть и устал, но эмоции переполняли. На всех выступлениях у меня есть тактика. Надо показать лучшее время за три круга, иногда за пять. Иногда темп растет, иногда ухудшается. Когда это случается, механик показывает приостановиться и охладить колеса. И на следующем круге надо снова стрельнуть время.

Первый круг для спортсменов - самый волнительный.

Гонщик признается, что всегда нервничает перед стартом, но собирается с эмоциями. Есть даже простые хитрости, как привести себя в чувство. Например, два раза пробежать вокруг картодрома, чтобы сбилось дыхание. Пока будешь его восстанавливать, и сам успокоишься. Иногда помогает просто сделать глубокие вдох и выдох.

- Я сажусь за руль, показывают табличку, что до старта три минуты. И внутри появляется странное, непонятное ощущение. Предвкушение. Иногда хочется поскорее начать, чтобы мандраж прошел. В этот момент забываешь обо всем, сосредоточиваешься на гонке. На первом круге всегда толкучка. Надо где-то прикрыться, а если оторвался, можно сделать заход, чтобы разогнаться. Первый круг тяжелый и нервный, руль немного дергаешь. Это мешает. Я стараюсь уже с прогревочного круга справиться с собой.

Мурманчанин с Виталием Петровым - первым российским гонщиком, попавшим на пьедестал Формулы-1.

Иногда нервы все-таки у спортсменов сдают. Так, на летних соревнованиях гонщик из Чехии подумал, что из-за мурманчанина развернулся на повороте и потерял позицию. Сопернику не понравилось, что россиянин на выходе из поворота замедлился, потому что прикрывался. В сердцах чех пнул карт Димы. Летом семья Димы может ездить с ним на соревнования и наблюдать вживую, как он выступает. В другое время спасает интернет: на телеканале, посвященном гонкам, ведутся онлайн-трансляции заездов. За Димой с удовольствием наблюдают даже бабушки. А вот мама смотрит соревнования только в записи. Ведь почти все пилоты рано или поздно попадают в аварии. Впрочем, это их только закаляет.

- Если развернулся, например, то останавливаешься и поднимаешь руку. После выпрыгиваешь и заводишь машину. Если сможешь, потому что в этом классе это сложно. В других есть стартер – пусковая кнопка. А вот эти карты надо толкать. Если ребенок смог завестись, он продолжит гонку. А так на каждом посту стоят маршалы, они бегут к остановившемуся пилоту и, если успевают, уводят с дистанции, - поясняет отец Димы Денис Кириллов.

Дима на соревнованиях.

Только плюсы

Зимой тренироваться в России сложно. Разве что в Сочи, но и так погодные условия не благоволят . Поэтому Дима уезжает в Италию. К слову, именно эта страна лидирует по числу пилотов. На второй месте – Россия, на третьем – Финляндия.

Дима Кириллов - самый юный пилот Мурманской области.

- Италия очень отличается в плане картинга от России. Там трасса лучше по качеству, сложнее, потому что машин раз в 4-5 больше. Только в одном классе – около 100. Из-за этого больше «держак» перед стартом. Машина по-другому держится на трассе, - объясняет Дима. - Из Италии вернулся с большим опытом. Благодаря ему выиграл квалификацию в Сочи. От занятий автоспортом Дима и его семья видят только плюсы. - Моя физическая подготовка стала лучше. Я тренирую силу воли. Начал понимать строение машины, мне это очень интересно. Уже сам бортирую колеса, надеваю их.

Конечно, как многие гонщики, мурманчанин мечтает, что когда-нибудь станет пилотом «Формулы-1» (в ней, кстати, он болеет за команду Mercedes). Конечно, для этого надо много тренироваться, но главное, что глаза горят.

На всероссийских соревнования на приз Данилы Мотренко Дима взял "серебро"

- Хотелось бы, чтобы у нас в Мурманской области больше помогали развиваться автоспорту. В других городах, например, есть команды, где юниорские команды готовят для выступления потом во взрослых классах. Как с командой «КамАЗ», - говорит Денис Кириллов. Картинг – спорт затратный, от покупки формы до поездок по другим городам. Сейчас спонсором команды «Серебряный дождь» выступает транспортная компания «Мандарин» из Мурманска.

АВТОРИТЕТНО

Николай Рудольфович Гукасян, тренер команды «Серебряный дождь»:

- Наша команда существует с 2000 года, сейчас в ней 5 пилотов. За последние 10 лет сильно вырос уровень картинга. Российские ребята создают серьезную конкуренцию на мировых соревнованиях. Конечно, хотелось бы, чтобы в России строили больше трасс, было лучше финансирование, т. к. вид спорта недешевый. Ведь благодаря ему можно детей с улицы убрать. Картинг помогает развивать дисциплину, внимательность, усидчивость, умение быстро и самостоятельно принимать решения. Когда Дима пришел в команду, я увидел в нем потенциал. Надо отдать ему должное, он семь дней в неделю посвящает картингу. За межсезонье он набрал хорошую физическую форму. Ждем от него хороших результатов.