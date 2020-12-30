17 октября в Баренцевом море - в районе мыса Кекурский полуострова Рыбачий по направлению в залив Вайда Губа - потерпело крушения маломерное судно «Юбилейный ЯМЗ». На борту были 10 человек, спаслись семь. Тело одного из погибших до сих пор не найдено.Виноватым в трагедии могут признать собственника судна, он же капитан. Сейчас следователи возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, лицом, управляющим маломерным судом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Мурманская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу- Судоводитель не обеспечил контроль скорости, безопасного расстояния в условиях сильного ветра, в результате судно столкнулось со скалистым грунтом береговой линии, - сообщает прокуратура.Капитану грозит до 7 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области встретился с родными пропавших моряков с судна \\"Онега\\". К главе региона пришли 36 человек (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru