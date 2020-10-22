Затонувшее в Баренцевом море судно "Юбилейный" нашли на глубине 18 метров

Продолжается расследование уголовного дела. По предварительной версии, судно затонуло из-за человеческого фактора. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 17 октября в акватории Баренцева моря, в районе губы Вайда, у полуострова Рыбачий затонуло маломерное судно "Юбилейный": оно налетело на гранитный берег, перевернулось и пошло ко дну.

На борту были 10 человек, семерых удалось спасти. Чуть более чем через сутки на берегу нашли тело одного из троих пропавших пассажиров. Поиски еще двоих продолжаются силами водолазов, также к ним привлечен вертолет.

А вот само затонувшее судно уже обнаружили.

- По состоянию на 14.00 22 октября судно "Юбилейный" найдено - оно находится на глубине 18 метров в Вайда-губе. На месте проводятся водолазные работы, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Продолжается расследование уголовного дела. По предварительной версии, виной всему человеческий фактор.

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