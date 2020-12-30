Коронавирус никак не хочет уходить из Мурманской области и продолжает забирать все больше жизней. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе скончались от ковида еще семь человек. Всего насчитывается 647 летальных исходов.Напомним: с начала месяца в Заполярье не обходилось ни одного дня без смертей. Последний рекорд по числу умерших от опасной инфекции был зафиксирован 27 декабря - тогда было сразу 9 жертв.Всего с начала пандемии диагноз \\"СOVID-19\\" поставили 35845 жителям Мурманской области. Большая часть заболевших приходится на Мурманск (+130, всего 17529), Североморск (+31, всего 3552) и Мончегорск (+11, всего 2446).Выздоровели 32686 пациентов, из них 290 победили коронавирус за минувшие сутки.Напомним: учителей из Мурманской области не могут отстранить от работы без прививки от коронавируса. Как сообщают в минобразовании, вакцинация добровольная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области врачам, которые переболели коронавирусом на работе, компенсируют отдыха в санаториях. Врачам вернут до 100% трат на отпуск на территории России (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru