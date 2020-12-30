В Лопарской открылся уникальный каток с искусственным покрытием: впервые в Кольском Заполярье кататься на коньках можно будет и летом.Площадка представляет собой коробку с основанием 10 на 10 метров с защитными бортами. Возвели его по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Разработкой проекта и его реализацией занимались специалисты регионального министерства градостроительства и благоустройства и Центра городского развития Мурманской области. У катка - искусственное покрытие, оно всесезонное и позволяет кататься на коньках даже летом. Сама зона для катания освещена гирляндой. Муниципальные власти установили дополнительные прожекторы для освещения площадки, чтобы во время полярной ночи тем, кто придет кататься, было удобно. А в скором времени вокруг бортов установят лавки для отдыха и переодевания.- Такие спортивные объекты, особенно в небольших населенных пунктах, пользуются огромной популярностью. Теперь в Лопарской появилось место, где можно с пользой для здоровья провести досуг, – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. – Уверенна, что этот каток будет пользоваться популярностью не только у местных жителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкульпторы из Санкт-Петербурга работают над памятником «Два капитана» для города Полярного. Сейчас решается вопрос, из какого материала будут делать фигуры (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru