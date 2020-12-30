С 1 января 2021 года в Мурманской области вырастет плата за капитальный ремонт. Новость стала довольно резонансной, ведь не все северяне рады платить в среднем на 150 рублей в месяц в больше.Губернатор региона Андрей Чибис объяснил, что мера эта вынужденная.- У нас много крыш, где кровли находятся в плачевном состоянии. И их надо срочно ремонтировать, но по документации капитальный ремонт стоит, например, на 2025 год, ведь очередь формировалась несколько лет назад, и ситуация была другой. Поэтому было принято решение повысить плату за капитальный ремонт, чтобы отремонтировать все проблемные кровли за три года, - уточнил губернатор.Но недавно в паблике \\"Мурманск - столица Арктики\\" появилась информация, что на самом деле Фонду капремонта денег и так хватает.- Мы тут подумали, а, может, действительно Фонду капитального ремонта не хватает денег на ремонт? Подняли аудиторское заключение по деятельности организации в 2019 году и что увидели: на конец 2019 года на счетах фонда осталось 1 миллиард 215 миллионов 359 рублей. А это значит, что Фонд не справляется даже с тем, что уже аккумулирует на своих счетах и, что самое интересное, успевает получать доход от процентов, что капают ему от денег, которые хранятся в банке. За 2018 год, согласно примененной процентной ставке банка, где хранятся деньги, в фонд капитального ремонта было зачислено более 56 миллионов рублей, - сообщает паблик.Эту информацию \\"КП\\" прокомментировали в самом Фонде.- Указанная форма содержит данные не только по начислениям по минимальным взносам на капитальный ремонт, но и другие финансовые источники, например, субсидии из областного бюджета. Как таковых денег, т.е. поступлений и выбытий в этой форме не отражается. Она отражает доходы будущих периодов, доходы по начисленным взносам по целевым источникам, уменьшенным на сумму проведенных целевых мероприятий. Выражаясь более доступным языком, данная форма не отражает остаток денежных средств, а отражает остаток дохода для проведения целевых мероприятий. На текущий момент размер взятых денежных обязательств по проведению капитального ремонта, превышает собираемость денежных средств на проведение капитального ремонта, - уточнили \\"КП\\" в Фонде капремонта Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января 2021 года в Мурманской области вырастет плата за капитальный ремонт. В правительстве Мурманской области рассказали о новых тарифах (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru