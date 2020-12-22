Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области объяснил, почему с 1 января 2021 года вырастет плата за капремонт

В среднем, семья за одну квартиру будет платить на 150 рублей дороже. Фото: gov-murman.ru

С 1 января 2021 года в Мурманской области растет плата за капитальный ремонт. Если сейчас жители деревянных домов до трех этажей платят 2 рубля, то теперь будут 3, а тариф для жителей других домов составит 9 рублей вместо 6. В среднем, семья за одну квартиру будут платить на 150 рублей дороже.

- Это сопоставимо со стоимостью чашки кофе и не сильно скажется на бюджете семей, - сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Но зачем же поднимать тариф?

- Это связано с тем, что у нас в регионе один из самых минимальных по России взносов за капитальный ремонт. Например, в Москве тариф составляет 8,9 рубля, в Санкт-Петербурге - 9 рублей, в Карелии - 8,9. Но при этом мы входим в пятерку лидеров по стоимости строительно-монтажных работ. Это связано с транспортировкой материалов и северными гарантиями, которые должны выполнять подрядчики перед рабочими. Поэтому тариф надо повысить до уровня соседних регионов, чтобы стабилизировать ситуацию с исполнением долгосрочной программы капитального ремонта, - отметил Федор Денисов.

По его словам, это позволит за ближайшие три года года отремонтировать 150 крыш в регионе, которые на данный момент находятся в критическом состоянии.

Глава администрации Мурманска Евгений Никора на рост тарифов смотрит оптимистично.

- Знаю, что многим это не нравится, но я с удовольствие будут платить эти 9 рублей за квадратный метр, потому что вижу, на что идут деньги. Сейчас уже в семи домах установлены новые бойлеры, идут пуско-наладочные работы. В 2021 году заменят их еще в 34 доме, - отметил Евгений Викторович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru