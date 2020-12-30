28 декабря 2020 года ярусолов «Онега», который был на промысле у архипелага Новая Земля, ушел на дно. По предварительным данным, причиной трагедии стал мощный удар волны и обледенение судна или же вытаскивание рыболовецкой сети. Из 19 человек спасти удалось лишь двоих – второго помощника капитана Владислава Буторина из Мурманска и матроса Руслана Катюхина из Ростовской области.У жителей Мурманской области не хватает сил называть 17 моряков погибшими, до сих пор мы говорим «пропавшие». Хотя 29 декабря в Заполярье стало днем траура... Слова скорби из-за случившейся трагедии выразили многие, в том числе Владимир Путин, Михаил Мишустин, митрополит Кирилл. К ним присоединилась и бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун.- От этой страшной новости болью сковало сердце! Рыбаки с рыболовецкого судна «Онега» пропали без вести в результате крушения судна в водах Баренцева моря! Разум не принимает эту беду, не хочет верить в то, что огромное горе постигло семьи потерявшие своих родных и близких - мужей , сыновей , братьев! Стихия, или халатность забрала у них родных людей , будет понятно позже, но это не успокоит близких от горечи постигшей их беды, не вернет им любимых! Искренне соболезную семьям погибших рыбаков, спасшимся скорейшего выздоровления! Это общая беда и общее горе, - написала Марина Ковтун у себя в Instagram.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области встретился с родными пропавших моряков с судна \\"Онега\\". К главе региона пришли 36 человек (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru