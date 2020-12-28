27 декабря в 21.35 стало известно о происшествии в акватории Баренцева моря. Во время перехода на садковой лодке от комплекса Титовка до губы Кислуха 26-летний мужчина вышел из каюты и оказался за бортом. При падении он ударился головой и не смог выбраться из воды, поэтому попытка судоводителя скинуть спасательный круг не помогла.Поисками пострадавшего занимаются шесть человек рыболовной компании, дополнительно выехали еще 12 людей. Кроме этого на помощь прибыли три спасателя МЧС.- 28 декабря с 01.00 в предполагаемом месте происшествия проводятся водолазные работы, в которых задействованы 2 водолаза, используется робототехника с глубиной погружения 120 метров. Сотрудниками ООО «Русское Море» в количестве 7 человек обследуется береговая линия, - сообщает МЧС России по Мурманской области.Всего к поиску привлечен 21 человек и 5 единиц техники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru