28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут. Предварительный список моряков уже известен.Как стало известно «КП», двое спасенных - это помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин. Весь экипаж после того, как «Онега» перевернулась, оказался в ледяном Баренцевом море. Владислав Буторин и Руслан Катюхин пытались, уже находясь в воде, спасти матроса Юрия Шевцова, но так как из руки сильно замерзли, не смогли удержать товарища. Тело матроса не удалось поднять на борт рыболовецкого судна «Войково», которое первым пришло на место ЧП, оно пошло ко дну.Сейчас к месту крушения идут еще три судна, поисково-спасательные работы осложняются погодными условиями: высота волн достигает 4 метров, температура на месте поисков -20.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru