На одном из судов в Североморске произошла конфликтная ситуация между сослуживцами. 31 октября этого года в кубрике, помещении для команды корабля, находились несколько матросов. Один из них решил продемонстрировать свое превосходство перед сослуживцем, который был призван позже него. Мужчина два раза ударил своего товарища в лицо и разбил ему нижнюю губу.- Северянин признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 335 УК РФ Нарушение уставных правил взаимоотношение между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности\\", - сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Североморскому гарнизону.Суд учел то, что виновный раскаялся в своем поступке и добровольно возместил потерпевшему моральный вред. Поэтому наказание не было суровым: ему назначили штраф размером 10 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Снежногорске сержант войсковой части украл чужой велосипед, припаркованный у кафе. Двухколесный транспорт стоил около 16 тысяч рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru