Этим летом в Мурмашах открыли быстровозводимый госпиталь, который был создан по поручению президента. Напомним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к главе России с информацией, что из-за нестабильной ситуации на крупнейшем ковидном очаге региона – Белокаменке – Заполярью срочно нужно медучреждение с большим количеством коек.Стоимость госпиталя оценивали почти в миллиард рублей, но он так и не принял ни одного пациента, а этой осенью конструкции свернули. В соцсетях часто писали, что все это – отмывание денег. Андрей Чибис на «Форуме СМИ» прокомментировал обвинения.- Легко рассуждать и критиковать, когда, слава богу, проблема исчезла. Но когда в конце апреля мы докладывали президенту о ситуации на крупнейшей стройке в стране, уровень риска был такой, что если бы не получилось все, что мы задумали, то можно было бы останавливать всю систему здравоохранения для региона и бросать ее на Белокаменку, чтобы спасти людей. Нам нужен был в течение 2-3 недель госпиталь с большим количеством коек. И он появился. Я тогда говорил, что надеюсь, что он нам не понадобится, и рад, что так и вышло. Итоговая стоимость госпиталя не миллиард рублей, а 690 тысяч, больше половины этой стоимости – оборудование, которое сейчас стоит в наших больницах, - отметил Андрей Чибис.Например, в Кандалакшскую ЦРБ перевезли рентген из госпиталя в Мурмашах, которого так не хватало в больнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в Мурманской области начнется массовая вакцинация от коронавируса. Губернатор Андрей Чибис сообщил, когда в регионе можно будет привиться от коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru